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РИА Новости

В Москве арестовали безработного, возившего в машине оружие

08:35 03.12.2019 (обновлено: 08:36 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Инспекторы ДПС задержали в Москве иномарку с оружием, водитель впоследствии был арестован, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 34-летний безработный мужчина на Audi A6 был задержан еще 11 ноября сотрудниками ДПС на Семеновской набережной. При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили "три предмета, конструктивно схожие с пистолетами".
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Эксперты после проверки выдали заключение, что два из них переделаны под огнестрельное ручное нарезное короткоствольное оружие из сигнального пистолета МР-371. Третий образец также подготовлен для выстрелов боевыми патронами, но переделан из газобаллонного пистолета МР-654К.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная перевозка, сбыт, хранение оружия". Подозреваемый арестован.
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МВД МосквыМоскваПроисшествия
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