В Москве арестовали безработного, возившего в машине оружие

По информации ведомства, 34-летний безработный мужчина на Audi A6 был задержан еще 11 ноября сотрудниками ДПС на Семеновской набережной. При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили "три предмета, конструктивно схожие с пистолетами".

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Эксперты после проверки выдали заключение, что два из них переделаны под огнестрельное ручное нарезное короткоствольное оружие из сигнального пистолета МР-371. Третий образец также подготовлен для выстрелов боевыми патронами, но переделан из газобаллонного пистолета МР-654К.