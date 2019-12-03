В Москве арестовали безработного, возившего в машине оружие

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Инспекторы ДПС задержали в Москве иномарку с оружием, водитель впоследствии был арестован, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 34-летний безработный мужчина на Audi A6 был задержан еще 11 ноября сотрудниками ДПС на Семеновской набережной. При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили "три предмета, конструктивно схожие с пистолетами".
Эксперты после проверки выдали заключение, что два из них переделаны под огнестрельное ручное нарезное короткоствольное оружие из сигнального пистолета МР-371. Третий образец также подготовлен для выстрелов боевыми патронами, но переделан из газобаллонного пистолета МР-654К.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная перевозка, сбыт, хранение оружия". Подозреваемый арестован.