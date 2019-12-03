Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-03T08:27+0300
https://ria.ru/20191203/1561880438.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155006/73/1550067313_0:119:3071:1846_1036x0_80_0_0_bde9904df46e1e8d0cfc2f8dbcb693e2.jpg
РИА Новости

Жители Москвы на зимних фотовыставках увидят Антарктиду и Байкал

08:27 03.12.2019
189
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Озеро Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всю зиму в московских парках будут проходить тематические выставки, на которых можно будет увидеть Антарктиду, Байкал и посмотреть на город с высоты птичьего полета, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Выставки будут работать этой зимой в 11 зонах отдыха, подведомственных Департаменту культуры города Москвы", - говорится в сообщении.
Суздаль
03:12Новый год—2020
Москвичи на новогодние праздники выбирают туры по Золотому кольцу
Отмечается, что большинство экспозиций будут бесплатными.
Так, в парке искусств "Музеон" на выставке "Льдинный материк" горожане и гости столицы смогут увидеть серию фотоснимков, сделанных в Антарктиде. Кроме этого, посмотреть фото пейзажей южного полюса Земли можно на центральной аллее усадьбы Воронцово - там пройдет выставка работ зарубежных фотографов Джона Веллера и Пола Никлен.
Подчеркивается, что до 27 декабря в Гончаровском парке можно будет посмотреть на фотографии столицы с высоты птичьего полета. А в Лианозовском - увидеть фото, посвященные культуре и традициям народов России.
Помимо этого, в Таганском парке пройдет бесплатная тематическая фотовыставка "Энергия зимнего солнца", где посетителям представят снимки с видами зимнего Байкала, пейзажи национального парка "Таганай" и Эльбруса.
"Этой зимой на центральной площади в парке "Кузьминки" можно будет посетить бесплатную выставку раритетных новогодних открыток времен СССР. Там представлены изображения 1950–1970 годов. Именно тогда новогодняя открытка была важным элементом праздника", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что также жители и гости города могут посетить экспозицию, посвященную русскому театру (парк "Зарядье"), выставку о туризме по России (сад "Эрмитаж") и экспозицию "Семейный фотограф года" (парк "Ангарские пруды").
Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
20 ноября, 14:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Моя Москва"
200001
Обсудить 2
КультураБайкалМоскваАнтарктидаРоссия
Рекомендуем
Мобильный флюорограф
Власти Новосибирской области направили мобильный флюорограф в Искитим
Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве
В Москве во вторник ожидается небольшой снег
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Волгоградом обнаружили подпольное производство дизельного топлива
Девушка измеряет объем талии
Исследование показало, когда россияне начинают активно худеть
Здание компании Россети в Москве
Инвесторы пожаловались в ЦБ на политику "Россетей", сообщили СМИ
Полиция
Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Полицейский
В Москве арестовали безработного, возившего в машине оружие
Водитель такси
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Заснеженная дорога
Три участка дорог на юге Сахалина закрыли из-за метели
Вид на Хобарт с вершины горы Веллингтон
Новозеландским партиям могут запретить брать иностранные пожертвования
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации
Пожар в ангаре Санкт-Петербурга: кадры с места ЧП
Горящий в Петербурге ангар сняли с беспилотника
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Шесть пострадавших в ДТП в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В Поволжье в 2020 году пройдут около десяти крупных военных учений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
Лента новостейМолния