Жители Москвы на зимних фотовыставках увидят Антарктиду и Байкал

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всю зиму в московских парках будут проходить тематические выставки, на которых можно будет увидеть Всю зиму в московских парках будут проходить тематические выставки, на которых можно будет увидеть Антарктиду Байкал и посмотреть на город с высоты птичьего полета, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Выставки будут работать этой зимой в 11 зонах отдыха, подведомственных Департаменту культуры города Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство экспозиций будут бесплатными.

Так, в парке искусств "Музеон" на выставке "Льдинный материк" горожане и гости столицы смогут увидеть серию фотоснимков, сделанных в Антарктиде. Кроме этого, посмотреть фото пейзажей южного полюса Земли можно на центральной аллее усадьбы Воронцово - там пройдет выставка работ зарубежных фотографов Джона Веллера и Пола Никлен.

Подчеркивается, что до 27 декабря в Гончаровском парке можно будет посмотреть на фотографии столицы с высоты птичьего полета. А в Лианозовском - увидеть фото, посвященные культуре и традициям народов России.

Помимо этого, в Таганском парке пройдет бесплатная тематическая фотовыставка "Энергия зимнего солнца", где посетителям представят снимки с видами зимнего Байкала, пейзажи национального парка "Таганай" и Эльбруса.

"Этой зимой на центральной площади в парке "Кузьминки" можно будет посетить бесплатную выставку раритетных новогодних открыток времен СССР. Там представлены изображения 1950–1970 годов. Именно тогда новогодняя открытка была важным элементом праздника", - добавляется в сообщении.