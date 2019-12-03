Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку

Тело 53-летнего мужчины с ушибленными ранами головы нашли 1 декабря в селе Абрамовка. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В Забайкалье будут судить садиста, заставлявшего детей убивать и есть собак

В Забайкалье будут судить садиста, заставлявшего детей убивать и есть собак

"По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Который признался, что во время ссоры с потерпевшим, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер", - говорится в сообщении.