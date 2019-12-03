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РИА Новости

Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку

08:19 03.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Житель Приморья подозревается в том, что избил до смерти своего знакомого после того, как последний убил кошку, сообщает региональный СУСК РФ.
Тело 53-летнего мужчины с ушибленными ранами головы нашли 1 декабря в селе Абрамовка. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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"По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Который признался, что во время ссоры с потерпевшим, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 ноября, 16:00
В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую
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РоссияПриморский крайПроисшествия
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