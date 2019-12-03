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РИА Новости

Исследование показало, когда россияне начинают активно худеть

08:18 03.12.2019
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© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
Девушка измеряет объем талии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Желание привести себя в форму чаще всего появляется у россиян после встречи Нового года и перед пляжным сезоном, именно в эти периоды в 2019 году отмечался пик спроса на спортивные товары и услуги, говорится в исследовании "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали спрос на спортивные товары и услуги, которые касаются фитнеса и здорового образа жизни (тренировки, спортивное питание, тренажеры и другие), наблюдавшийся с начала года.
"В этом году россияне чаще всего искали тренеров в январе и в июне, в другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась", - говорится в материалах компании. Первый пик спроса на спортивные товары и услуги, превысивший среднегодовое значение на 72%, был отмечен после новогодних каникул, а второй пик интереса - к услугам тренеров - наблюдался во время подготовки к пляжному сезону, отмечается в сообщении.
Летом интерес к фитнес-услугам падает, а осенью снова начинает расти: так, в июне 2018 года спрос на занятия танцами и различными видами спорта составлял 56% от среднегодового, а в июне 2019 года - 93% от среднегодового. "Если эта динамика сохранится, в январе 2020 года стоит ожидать резкого повышения спроса на фитнес-услуги", - считают эксперты.
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Чаще всего россияне пытаются привести себя в форму с помощью тренеров: их услуги наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, меньше всего - в Тюмени, Тольятти и Ижевске. Самые дорогие тренеры - в Москве, Новосибирске и Воронеже - берут за занятие 2110 рублей, 1940 рублей и 1870 рублей соответственно, Самые доступные по стоимости персональные тренировки - в Перми, Челябинске и Ульяновске, - можно приобрести за 800, 810 и 870 рублей соответственно. В среднем по стране тренировка стоит 1600 рублей.
Между тем, спрос на спортивные товары гораздо ниже. "Среди 23 рассматриваемых крупнейших городов только в Москве и Санкт-Петербурге отмечен высокий спрос на тренажеры и товары для фитнеса. В остальных городах интерес значительно ниже, наименьший спрос зафиксирован в Тольятти", - сообщают в "Авито".
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