Исследование показало, когда россияне начинают активно худеть

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Желание привести себя в форму чаще всего появляется у россиян после встречи Желание привести себя в форму чаще всего появляется у россиян после встречи Нового года и перед пляжным сезоном, именно в эти периоды в 2019 году отмечался пик спроса на спортивные товары и услуги, говорится в исследовании "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали спрос на спортивные товары и услуги, которые касаются фитнеса и здорового образа жизни (тренировки, спортивное питание, тренажеры и другие), наблюдавшийся с начала года.

"В этом году россияне чаще всего искали тренеров в январе и в июне, в другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась", - говорится в материалах компании. Первый пик спроса на спортивные товары и услуги, превысивший среднегодовое значение на 72%, был отмечен после новогодних каникул, а второй пик интереса - к услугам тренеров - наблюдался во время подготовки к пляжному сезону, отмечается в сообщении.

Летом интерес к фитнес-услугам падает, а осенью снова начинает расти: так, в июне 2018 года спрос на занятия танцами и различными видами спорта составлял 56% от среднегодового, а в июне 2019 года - 93% от среднегодового. "Если эта динамика сохранится, в январе 2020 года стоит ожидать резкого повышения спроса на фитнес-услуги", - считают эксперты.

Чаще всего россияне пытаются привести себя в форму с помощью тренеров: их услуги наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, меньше всего - в Тюмени, Тольятти и Ижевске. Самые дорогие тренеры - в Москве, Новосибирске и Воронеже - берут за занятие 2110 рублей, 1940 рублей и 1870 рублей соответственно, Самые доступные по стоимости персональные тренировки - в Перми, Челябинске и Ульяновске, - можно приобрести за 800, 810 и 870 рублей соответственно. В среднем по стране тренировка стоит 1600 рублей.