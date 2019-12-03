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РИА Новости

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

08:13 03.12.2019 (обновлено: 09:57 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодитель такси
Водитель такси
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Водитель такси. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения", - сообщается в экспертном материале.
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Мобильные приложения проходили проверку функциональности, удобства использования, безопасности хранения личных данных и онлайн-оплаты. Лучшими по совокупности всех критериев признаны шесть приложений - "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на iOS и "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android.
Минимальный балл при оценке функциональности получили семь приложений, в которых клиенты не видят имя и фамилию водителя, его рейтинг и информацию о компании-перевозчике. Балл пяти приложений был обнулен из-за того, что при заказе такси не предусмотрена возможность комментариев для водителя. Кроме того, только три приложения из 40 проверенных поддерживают связь с водителем в течение суток на случай, если в салоне было что-то забыто.
Удобство пользования оценивалось по 10 параметрам, например, простота и качество навигации, помощь, адаптация для людей с ограниченными возможностями. В рамках последнего критерия только одно приложение располагало функционалом, позволяющим поддерживать увеличенный шрифт.
По итогам проверки безопасности шесть приложений получили минимальные результаты с точки зрения уязвимости пользовательских данных. Пять приложений не содержат опцию активного согласия на обработку и хранение персональных данных, а удаление аккаунта реализовано только в двух приложениях.
В Роскачестве отмечают, что платежные данные во всех проверенных приложениях передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает им высокую степень безопасности, а сведения о страховании пассажиров во время поездки были указаны в 55% оцениваемых программ.
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РоскачествоТаксиОбщество
Популярные комментарии
Роскачество, вы это серьезно?)) Открою вам секрет - есть оценки приложений в гугл плей и аппстори, которые ставят пользователи))
3 декабря, 09:45
Дмитрий Муромцев
810001
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