Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации

"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 40. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения", - сообщается в экспертном материале.

Мобильные приложения проходили проверку функциональности, удобства использования, безопасности хранения личных данных и онлайн-оплаты. Лучшими по совокупности всех критериев признаны шесть приложений - "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на iOS и "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android.

Минимальный балл при оценке функциональности получили семь приложений, в которых клиенты не видят имя и фамилию водителя, его рейтинг и информацию о компании-перевозчике. Балл пяти приложений был обнулен из-за того, что при заказе такси не предусмотрена возможность комментариев для водителя. Кроме того, только три приложения из 40 проверенных поддерживают связь с водителем в течение суток на случай, если в салоне было что-то забыто.

Удобство пользования оценивалось по 10 параметрам, например, простота и качество навигации, помощь, адаптация для людей с ограниченными возможностями. В рамках последнего критерия только одно приложение располагало функционалом, позволяющим поддерживать увеличенный шрифт.

По итогам проверки безопасности шесть приложений получили минимальные результаты с точки зрения уязвимости пользовательских данных. Пять приложений не содержат опцию активного согласия на обработку и хранение персональных данных, а удаление аккаунта реализовано только в двух приложениях.