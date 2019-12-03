Власти Оренбургской области назвали причину обрушения моста

УФА, 3 дек - РИА Новости. Предварительной причиной обрушения моста при въезде в Предварительной причиной обрушения моста при въезде в Оренбург , при котором пострадали два человека, стал проезд гружённого большегруза, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

"Причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля. Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, мост находился на плановом ремонте и на нем было открыто реверсивное движение", - сообщает пресс-служба.

"Ремонтные работы на мосту длились в течение месяца и должны были завершиться в середине следующего года. По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля. Движение в районе происшествия будет ограничено примерно на 24 часа. Место происшествия обследовано, под мостом никого нет", - прокомментировал ситуацию Полухин.

В пресс-службе губернатора региона сообщают, что на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Оренбурга введен режим ЧС муниципального уровня.