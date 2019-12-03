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РИА Новости

Власти Оренбургской области назвали причину обрушения моста

08:06 03.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники ДПС . Архивное фото
УФА, 3 дек - РИА Новости. Предварительной причиной обрушения моста при въезде в Оренбург, при котором пострадали два человека, стал проезд гружённого большегруза, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
"Причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля. Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, мост находился на плановом ремонте и на нем было открыто реверсивное движение", - сообщает пресс-служба.
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"Ремонтные работы на мосту длились в течение месяца и должны были завершиться в середине следующего года. По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля. Движение в районе происшествия будет ограничено примерно на 24 часа. Место происшествия обследовано, под мостом никого нет", - прокомментировал ситуацию Полухин.
В пресс-службе губернатора региона сообщают, что на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Оренбурга введен режим ЧС муниципального уровня.
Вечером 2 декабря на улице Терешковой, у выезда из города, обрушился виадук "Обход города Оренбурга", когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора". Два человека пострадали, они с травмами средней степени тяжести госпитализированы. В инциденте разбираются следственные органы.
Инспектор ГИБДД
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Оренбургская областьОренбургПроисшествия
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