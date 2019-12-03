Снежный покров в Москве задержится до четверга

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Снежный покров, образовавшийся в Москве минувшей ночью, задержится до четверга, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По данным за 6 часов утра, в Москве выпало до 2 миллиметров осадков. Сегодня и завтра снег задержится, а уже в четверг большая часть его растает из-за оттепели", - сообщил Леус.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается небольшой снег. Температура воздуха понизится до минус 3 градусов.
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