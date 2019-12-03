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РИА Новости

В Москве во вторник ожидается небольшой снег

07:58 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется в Александровском саду в Москве
Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Небольшой снег пройдёт в Москве во вторник, температура понизится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять периферия обширного циклона, центр которого перемещается по северу Европейской России. Погода облачная, ближе к вечеру с прояснениями, пройдёт небольшой снег. В столице от минус 1 до минус 3, по области от 0 до минус 5", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что атмосферное давление постепенно повышается и достигнет 744 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, юго-западный 3-8 метра в секунду.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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