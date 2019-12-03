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РИА Наука
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РИА Новости

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского "Викрама"

07:58 03.12.2019 (обновлено: 07:59 03.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек - РИА Новости. Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
"Наша лунная миссия обнаружила спускаемый аппарат "Викрам" проекта "Чандраян-2". Перед вами – следы из района жесткой посадки", - сообщает космическое агентство США.
В своем аккаунте в Twitter НАСА выложило фотографию, на которой голубым и зеленым цветами маркированы различные обломки аппарата, разбившегося о поверхность Луны.
Индийский посадочный модуль "Викрам" должен был совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны 7 сентября, однако за несколько минут до предполагаемого прилунения центр управления полетом потерял с ним связь. Впоследствии выяснилось, что аппарат отклонился от заданной траектории и ударился о лунную поверхность.
"Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня, изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.
Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийским, составила порядка 125 миллионов долларов. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.
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РИА НаукаНАСАИндияTwitter
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