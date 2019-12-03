НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского "Викрама"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек - РИА Новости. Лунный орбитальный спутник Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.

"Наша лунная миссия обнаружила спускаемый аппарат "Викрам" проекта "Чандраян-2". Перед вами – следы из района жесткой посадки", - сообщает космическое агентство США.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) 2 декабря 2019 г.

В своем аккаунте в Twitter НАСА выложило фотографию, на которой голубым и зеленым цветами маркированы различные обломки аппарата, разбившегося о поверхность Луны.

Индийский посадочный модуль "Викрам" должен был совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны 7 сентября, однако за несколько минут до предполагаемого прилунения центр управления полетом потерял с ним связь. Впоследствии выяснилось, что аппарат отклонился от заданной траектории и ударился о лунную поверхность.

"Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня, изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.