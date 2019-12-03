СМИ: самолет премьер-министра Канады столкнулся с ангаром

По данным телеканала, инцидент произошел 18 октября текущего года на военной авиабазе в городе Трентон, провинция Онтарио. Тогда самолет врезался в ангар и получил значительный ущерб.

Отмечается, что самолет отвозил премьер-министра на международные мероприятия. Есть еще четыре самолета, которые могут использоваться взамен аварийного в зависимости от того, чего потребует ситуация.