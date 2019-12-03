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РИА Новости

СМИ: самолет премьер-министра Канады столкнулся с ангаром

07:54 03.12.2019
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© AP Photo / Aaron FavilaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо сходит с борта самолета
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сходит с борта самолета
© AP Photo / Aaron Favila
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сходит с борта самолета. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Основной самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года после аварии, сообщает телеканал CTV со ссылкой на вооруженные силы Канады.
По данным телеканала, инцидент произошел 18 октября текущего года на военной авиабазе в городе Трентон, провинция Онтарио. Тогда самолет врезался в ангар и получил значительный ущерб.
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Отмечается, что самолет отвозил премьер-министра на международные мероприятия. Есть еще четыре самолета, которые могут использоваться взамен аварийного в зависимости от того, чего потребует ситуация.
Трюдо полетел на саммит НАТО в Лондоне на другом самолете ВВС.
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Джастин ТрюдоКанадаВ мире
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