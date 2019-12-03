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РИА Новости

Кэрри Лэм прокомментировала новый закон США о Гонконге

07:43 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с набережной на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Принятый в США закон о правах человека и демократии в Гонконге создает "нестабильную среду" для бизнеса в районе, завила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
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"Точные последствия от закона о Гонконге зависят от того, что будут делать власти США после ежегодного пересмотра ситуации в районе, и эта неопределенность создает нестабильную среду в специальном административном районе Гонконге. Это подрывает уверенность бизнеса, потому что компании обеспокоены тем, какие действия предпримет Вашингтон", - приводит слова Лэм телерадиокорпорация RTHK.
Глава администрации Гонконга также заявила, что правительство района решительно осуждает принятие этого закона, считает его ненужным и необоснованным, считает этот шаг вмешательством во внутренние дела Гонконга.
Комментируя ответные меры властей Китая, которые объявили о введении санкций в отношении ряда неправительственных организаций США и приостановке рассмотрения запросов от США на посещение Гонконга американскими военными кораблями, Лэм заявила, что правительство района будет сотрудничать с министерством иностранных дел КНР относительно этих санкций.
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Кэрри ЛэмДональд ТрампМИД КНРСШАВ мире
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