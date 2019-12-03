В Кемерово объявили повышенный режим неблагоприятных метеоусловий

"В Кемерово с 00.00 часов 3 декабря был объявлен второй режим НМУ. Пока до 18.00 (14.00 мск), но скорее всего, будут продлевать еще на сутки. Также из первого во второй режим будут переводить Новокузнецк", – сообщили в департаменте.