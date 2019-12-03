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РИА Новости

В Кемерово объявили повышенный режим неблагоприятных метеоусловий

07:42 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово был повышен с полуночи вторника (20.00 понедельника мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента экологии.
При втором режиме промышленные выбросы сокращаются на 20-40%, поэтому предполагается незначительное снижение производительности предприятий, возможна остановка вспомогательного оборудования.
Смог навис над городом в понедельник вечером, видимость уменьшилась до нескольких метров. Утром во вторник смог над Кемерово рассеялся. Губернатор Сергей Цивилев сообщал, что было решено перевести Кемерово и Новокузнецк на усиленный режим снижения выбросов. Промышленные выбросы в Кемерово решено было сократить на 40%, в Новокузнецке – на 20%.
"В Кемерово с 00.00 часов 3 декабря был объявлен второй режим НМУ. Пока до 18.00 (14.00 мск), но скорее всего, будут продлевать еще на сутки. Также из первого во второй режим будут переводить Новокузнецк", – сообщили в департаменте.
Собеседница отметила, что регулирование вредных выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий обязательно для всех предпринимателей Кемеровской области, имеющих стационарные источники выбросов. Мероприятия по уменьшению выбросов согласовывает региональный департамент природных ресурсов и экологии.
Промышленные выбросы
05:31
В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы
В пресс-службе отметили, что в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым должны соответствовать три режима работы промышленных предприятий. При первом режиме вредные выбросы должны быть сокращены на 15% – 20 %. Мероприятия не приводят к снижению производительности предприятия, так как усиливается контроль за работой газоочистного оборудования, автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта, ограничивается работа вспомогательного оборудования.
В Новокузнецка пока действует первый режим неблагоприятных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации. "Вчера вечером воздух был не прозрачный, но не критично. А сегодня ясно, солнечно", – сказала собеседница.
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Сергей ЦивилевКемеровоПроисшествия
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