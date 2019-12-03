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РИА Новости

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

07:39 03.12.2019 (обновлено: 07:40 03.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкДевушка в вышиванке с флагом Украины
Девушка в вышиванке с флагом Украины
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Девушка в вышиванке с флагом Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом. Соответствующий пост Карпа разместила в своем Facebook.
Писательница пожаловалась, что ее восьмилетнюю дочь во время одного из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподаватель девочки заявил ей, что русские и украинцы – "одно и то же", возмутилась Карпа.
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Женщина назвала учительницу "тупицей, которая не учила ни историю, ни географию", пообещав "поговорить" с директором школы.
"Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, Голодоморе и тому подобном. Короче, устроим завтра международный скандал", - заявила она.
Ирена Карпа - украинская писательница, певица, журналист, телеведущая. С октября 2015 года она занимает должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции.
Во время Евромайдана Карпа была активным участником протестов, регулярно выступала со сцены, а также устраивала распродажу своего гардероба для сбора средств для митингующих.
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27 ноября, 18:39
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Обсудить 10
Ирена КарпаФранцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Он был не прав, с рагулями мы не один народ а вот русские и украинцы это один народ, так что пускай успокоится эта рагулиха, это её никак не касается.
3 декабря, 07:55
ТТТерапевт Тут
4010000
Господи! Спаси разум украинский! Не оставляй их, иначе переродятся в сатанистов!
3 декабря, 08:11
Евстафий Погорелый
2200000
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