Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом. Соответствующий пост Карпа разместила в своем Facebook

Писательница пожаловалась, что ее восьмилетнюю дочь во время одного из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. При этом преподаватель девочки заявил ей, что русские и украинцы – "одно и то же", возмутилась Карпа.

Женщина назвала учительницу "тупицей, которая не учила ни историю, ни географию", пообещав "поговорить" с директором школы.

"Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, Голодоморе и тому подобном. Короче, устроим завтра международный скандал", - заявила она.

Ирена Карпа - украинская писательница, певица, журналист, телеведущая. С октября 2015 года она занимает должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции.