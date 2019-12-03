Пилотам, посадившим борт №1 в непогоду в Бишкеке, подарили пирог

"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям, дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров упд (управделами) - вишневый пирог от кремлевского шефа", - написала она.