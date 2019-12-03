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РИА Новости

Пилотам, посадившим борт №1 в непогоду в Бишкеке, подарили пирог

07:32 03.12.2019 (обновлено: 10:55 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСамолет президента России Владимира Путина в аэропорту Бишкека. 28 ноября 2019
Самолет президента России Владимира Путина в аэропорту Бишкека. 28 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Самолет президента России Владимира Путина в аэропорту Бишкека. 28 ноября 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Управделами президента вручило вишневый пирог пилотам, посадившим в Бишкеке в плохую погоду борт номер 1 с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в Instagram пресс-секретаря управделами Елены Крыловой.
"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям, дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров упд (управделами) - вишневый пирог от кремлевского шефа", - написала она.
Крылова также отметила, что пилоты специального летного отряда "Россия", занимающегося перевозками первых лиц страны, "ювелирно посадили первый борт". "И то, что произошло со стороны обыденно и вроде ничего не случилось - только их заслуга и мастерство", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Вчера, 11:56
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
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Елена КрыловаВладимир ПутинБишкекРоссия
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