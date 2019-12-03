В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадали четверо детей

"В результате пожара в квартире на 7 этаже жилого дома номер 207 на Московском проспекте пострадали 5 человек, в том числе 4 ребенка", - сказал собеседник.

По его словам, взрослый и дети 2010, 2011 и 2019 года рождения госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и детскую городскую больницу номер 5. Пожар был полностью ликвидирован в 00.50, борьбу с огнем вели 39 человек и 11 единиц техники.