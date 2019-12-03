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РИА Новости

В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадали четверо детей

07:28 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Четверо детей и один взрослый пострадали при пожаре в 23-этажном жилом доме в Московском районе Петербурга, из горящего здания эвакуированы 20 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в квартире на 7 этаже жилого дома номер 207 на Московском проспекте пострадали 5 человек, в том числе 4 ребенка", - сказал  собеседник.
По его словам, взрослый и дети 2010, 2011 и 2019 года рождения госпитализированы в НИИ скорой помощи имени  Джанелидзе и детскую городскую больницу номер 5. Пожар был полностью ликвидирован в 00.50, борьбу с огнем вели 39 человек и 11 единиц техники.
Автомобиль скорой помощи
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