Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель Ирина Волк. . Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД

По ее словам, в банду входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, отвечавший за подбор персонала. Наркотики производили в лабораториях, организованных в Московской области.

Заказы принимали через мессенджеры. Далее кладовщики прятали в тайники в Подмосковье товар весом от одного до трех килограммов, а курьеры доставляли его по российским регионам.

Всего сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Нижегородской и Челябинской областей при участии отряда специального назначения "Гром" задержали 14 подозреваемых. Изъято более 25 килограммов запрещенных веществ.