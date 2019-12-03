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РИА Новости

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

07:17 03.12.2019 (обновлено: 08:38 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в банду входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, отвечавший за подбор персонала. Наркотики производили в лабораториях, организованных в Московской области.
Заказы принимали через мессенджеры. Далее кладовщики прятали в тайники в Подмосковье товар весом от одного до трех килограммов, а курьеры доставляли его по российским регионам.
Всего сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Нижегородской и Челябинской областей при участии отряда специального назначения "Гром" задержали 14 подозреваемых. Изъято более 25 килограммов запрещенных веществ.
Аресты прошли в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, а также в Москве. Все фигуранты сейчас находятся в СИЗО.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваМосковская областьНижегородская областьРоссияРязанская областьЧелябинская областьПроисшествия
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