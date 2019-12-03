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РИА Новости

В Забайкалье на месте ДТП с автобусом установят мемориальную доску

06:59 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЦветы, игрушки и свечи на мосту через реку Куенга в Забайкальском крае, с которого упал пассажирский автобус
Цветы, игрушки и свечи на мосту через реку Куенга в Забайкальском крае, с которого упал пассажирский автобус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Цветы, игрушки и свечи на мосту через реку Куенга в Забайкальском крае, с которого упал пассажирский автобус. Архивное фото
ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Администрация Сретенского района Забайкальского края установит мемориальную доску на мосту через реку Куэнгу, где погибли 19 человек в результате ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнга днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
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"Я заказал мемориальную доску, буду устанавливать на месте ДТП на мосту. Если успеют сделать гравировку, то (установим) завтра (в среду)", - сказал Закурдаев.
Он уточнил, что установка мемориальной доски пройдет как акция памяти.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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