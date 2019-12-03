В Забайкалье на месте ДТП с автобусом установят мемориальную доску

ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Администрация Сретенского района Забайкальского края установит мемориальную доску на мосту через реку Куэнгу, где погибли 19 человек в результате ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости глава района Алексей Закурдаев.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнга днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
"Я заказал мемориальную доску, буду устанавливать на месте ДТП на мосту. Если успеют сделать гравировку, то (установим) завтра (в среду)", - сказал Закурдаев.
Он уточнил, что установка мемориальной доски пройдет как акция памяти.