В Забайкалье на месте ДТП с автобусом установят мемориальную доску

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

"Я заказал мемориальную доску, буду устанавливать на месте ДТП на мосту. Если успеют сделать гравировку, то (установим) завтра (в среду)", - сказал Закурдаев.