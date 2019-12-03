Американский астронавт Хейг заявил, что гордится российским орденом

Хейг получил орлен за мужество в ходе полета на потерпевшей аварию ракете "Союз-ФГ" в 2018 году.

В октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла чрезвычайная ситуация, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме "Байконур".