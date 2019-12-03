Американский астронавт Хейг заявил, что гордится российским орденом

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американский астронавт Ник Хейг, получивший в понедельник орден Мужества из рук главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявил, что это большая честь для него, и он будет с гордостью носить эту награду.
"Для меня большая честь быть награжденным российским орденом Мужества. Я буду носить эту награду с гордостью в знак уважения к моему командиру Алексею Овчинину и в знак признательности поисково-спасательным службам, благодаря которым мы смогли вернуться домой к своим близким", - написал Хейг в Twitter.
Хейг получил орлен за мужество в ходе полета на потерпевшей аварию ракете "Союз-ФГ" в 2018 году.
В октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла чрезвычайная ситуация, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме "Байконур".