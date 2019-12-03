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РИА Новости

Американский астронавт Хейг заявил, что гордится российским орденом

06:39 03.12.2019 (обновлено: 07:16 03.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника "Союз МС-10"
Открытие памятника Союз МС-10
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Открытие памятника "Союз МС-10". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американский астронавт Ник Хейг, получивший в понедельник орден Мужества из рук главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявил, что это большая честь для него, и он будет с гордостью носить эту награду.
"Для меня большая честь быть награжденным российским орденом Мужества. Я буду носить эту награду с гордостью в знак уважения к моему командиру Алексею Овчинину и в знак признательности поисково-спасательным службам, благодаря которым мы смогли вернуться домой к своим близким", - написал Хейг в Twitter.
Хейг получил орлен за мужество в ходе полета на потерпевшей аварию ракете "Союз-ФГ" в 2018 году.
В октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла чрезвычайная ситуация, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме "Байконур".
Исследование: У России есть шансы сохранить лидерство в космосе
28 ноября, 09:00Хочу стать космонавтом
Исследование: у России есть шансы сохранить лидерство в космосе
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Хочу стать космонавтомНик ХейгСоюз-ФГСоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
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