Пожарные ликвидировали возгорание на Троицкой ГРЭС

Сотрудник МЧС России во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС России во время тушения пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек - РИА Новости. Возгорание на Возгорание на Троицкой ГРЭС в Челябинской области , которое произошло в ночь на вторник, ликвидировано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 3.15 мск, горели кабели в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе на площади 100 квадратных метров. Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.

"Локализация пожара объявлена в 7.20 (5.20 мск), в 7.23 (5.23 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, возгорание произошло в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе №3 (КТЦ-3). Из цеха самостоятельно вышли 8 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.

Тепло- и энергоснабжение населения не нарушено, поясняется в сообщении.