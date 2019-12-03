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РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание на Троицкой ГРЭС

06:20 03.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России во время тушения пожара
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек - РИА Новости. Возгорание на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, которое произошло в ночь на вторник, ликвидировано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 3.15 мск, горели кабели в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе на площади 100 квадратных метров. Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.
"Локализация пожара объявлена в 7.20 (5.20 мск), в 7.23 (5.23 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, возгорание произошло в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе №3 (КТЦ-3). Из цеха самостоятельно вышли 8 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Тепло- и энергоснабжение населения не нарушено, поясняется в сообщении.
Всего на ликвидации последствий происшествия задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-центр.
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