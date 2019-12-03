WP: генпрокурор США не согласен с минюстом по "российскому вопросу"

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хоровиц не нашел доказательств того, что ФБР пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб Дональда Трампа во время его предвыборной президентской кампании в 2016 году.

По словам источников издания, Барр заявил людям из своего окружения, что он не согласен с главными выводами доклада Хоровица, а именно с тем, что у ФБР было достаточно информации, чтобы обосновать начало своего расследования в отношении членов кампании Трампа.

Издание отмечает, что генинспектор ведет независимое от минюста расследование, поэтому Барр не может повлиять на его итоги. Один из источников газеты сообщил, что, несмотря на несогласие, Барр в целом похвалил работу Хоровица по данному вопросу.

Доклад Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.