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РИА Новости

Пожар на Троицкой ГРЭС не повлиял на электроснабжение потребителей

05:58 03.12.2019
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Лампы
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Электроснабжение потребителей не нарушено из-за возгорания на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 3.15 мск. Горят кабели в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе на площади 100 квадратных метров. Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.
"По нашим данным, электроснабжение потребителей не нарушено, так как произошло возгорание не в основном цехе", - сказал собеседник агентства.
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