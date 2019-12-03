Пожар на Троицкой ГРЭС не повлиял на электроснабжение потребителей

Сообщение о пожаре поступило в 3.15 мск. Горят кабели в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе на площади 100 квадратных метров. Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.