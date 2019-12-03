Поисковики установили красную звезду, погибшему в боях за озеро Хасан

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Памятный знак на месте гибели красноармейца 40-й стрелковой дивизии в Памятный знак на месте гибели красноармейца 40-й стрелковой дивизии в Приморье установили бойцы поискового объединения "АвиаПоиск", сообщают поисковики.

Накануне праздника - Дня неизвестного солдата - приморские поисковики вместе с сотрудниками Музея исторической техники увековечили память красноармейца Степана Алексеевича Белова. Его останки были обнаружены в полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной части озера Хасан в 2012 году. По инициалам Б.С.А. на котелке, который лежал рядом, поисковикам удалось установить личность погибшего красноармейца.

"По установившейся традиции, памятные знаки в виде красных пятиконечных звезд устанавливаются поисковиками на местах ожесточенных боев, где обнаруживаются останки защитников Отечества. Звезда, посвященная Степану Белову была полностью изготовлена силами наших друзей - Музея исторической техники на Садгороде, за что им большая благодарность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще две звезды будут поставлены неподалеку. В минувшие выходные "АвиаПоиск" обнаружил еще двух пропавших неизвестных красноармейцев, защищавших границу Советского Союза у озера Хасан в 1938 году.