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РИА Новости

Поисковики установили красную звезду, погибшему в боях за озеро Хасан

05:55 03.12.2019
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© Фото : Поисковое объединение "АвиаПоиск"Останки солдата Красной Армии, найденные в Хасане
Останки солдата Красной Армии, найденные в Хасане
© Фото : Поисковое объединение "АвиаПоиск"
Останки солдата Красной Армии, найденные в Хасане. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Памятный знак на месте гибели красноармейца 40-й стрелковой дивизии в Приморье установили бойцы поискового объединения "АвиаПоиск", сообщают поисковики.
Накануне праздника - Дня неизвестного солдата - приморские поисковики вместе с сотрудниками Музея исторической техники увековечили память красноармейца Степана Алексеевича Белова. Его останки были обнаружены в полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной части озера Хасан в 2012 году. По инициалам Б.С.А. на котелке, который лежал рядом, поисковикам удалось установить личность погибшего красноармейца.
"По установившейся традиции, памятные знаки в виде красных пятиконечных звезд устанавливаются поисковиками на местах ожесточенных боев, где обнаруживаются останки защитников Отечества. Звезда, посвященная Степану Белову была полностью изготовлена силами наших друзей - Музея исторической техники на Садгороде, за что им большая благодарность", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что еще две звезды будут поставлены неподалеку. В минувшие выходные "АвиаПоиск" обнаружил еще двух пропавших неизвестных красноармейцев, защищавших границу Советского Союза у озера Хасан в 1938 году.
Один из найденных шлемов СШ-36, обнаруженных вместе с бойцами, поисковики передали казачьему военно-патриотическому клубу "Держава" из приморского поселка Славянка. "АвиаПоиск" планирует провести с ними в 2020 году реставрацию воинских захоронений, а также церемонию захоронения погибших защитников Отечества.
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