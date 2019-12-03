Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Бывший президент Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.

Ранее доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв заявил в статье, опубликованной в Foreign Policy , что Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег.

Экс-президент СССР подтвердил факт съемок в рекламе ради денег. "Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности", - рассказал он. В то же время, бывший советский лидер выразил недоумение в связи с тем, что эту тему решили поднять сейчас.

При этом Горбачев добавил, что "ни о какой бедности речи не шло", и в деньгах он не нуждался, "особенно, если сравнивать с большинством населения страны".

"Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели", - заключил бывший генсек ЦК КПСС.