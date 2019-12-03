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РИА Новости

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

05:53 03.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
Ранее доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв заявил в статье, опубликованной в Foreign Policy, что Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег.
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Экс-президент СССР подтвердил факт съемок в рекламе ради денег. "Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности", - рассказал он. В то же время, бывший советский лидер выразил недоумение в связи с тем, что эту тему решили поднять сейчас.
При этом Горбачев добавил, что "ни о какой бедности речи не шло", и в деньгах он не нуждался, "особенно, если сравнивать с большинством населения страны".
"Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели", - заключил бывший генсек ЦК КПСС.
Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом и выбрали Горбачева.
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Pizza Hut, Inc.Михаил ГорбачевРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Было бы хорошо, если об этой псине все забыли. Предатель и мерзавец. Ничего кроме забвения не заслуживает.
3 декабря, 06:00
Cheshire Cat
7200101
Смотри-ка, он обиделся! Да его до конца жизни надо кошмарить! Чтобы хоть чувство покаяния пришло, а то ведь до сих пор считает, что он всё правильно делал!
3 декабря, 06:07
tolik.knyazev.1954
7300001
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