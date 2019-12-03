В России свыше 65 миллионов человек привились от гриппа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Количество привитых от гриппа в России выросло почти до 65,6 миллиона человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что прививки против гриппа сделали 55,2 миллиона россиян.
"В целом в стране привито более 65,59 миллиона человек (45,3% от численности населения)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что на неделе с 25 ноября по 2 декабря в РФ регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный главным образом циркуляцией респираторных вирусов.
По данным ВОЗ, в странах северного полушария и во всех странах Европейского региона активность гриппа также фиксируется на низких уровнях.