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РИА Новости

В России свыше 65 миллионов человек привились от гриппа

05:42 03.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Количество привитых от гриппа в России выросло почти до 65,6 миллиона человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что прививки против гриппа сделали 55,2 миллиона россиян.
"В целом в стране привито более 65,59 миллиона человек (45,3% от численности населения)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что на неделе с 25 ноября по 2 декабря в РФ регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный главным образом циркуляцией респираторных вирусов.
По данным ВОЗ, в странах северного полушария и во всех странах Европейского региона активность гриппа также фиксируется на низких уровнях.
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РоспотребнадзорВОЗРоссияГриппОбщество
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