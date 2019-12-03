В России свыше 65 миллионов человек привились от гриппа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Количество привитых от Количество привитых от гриппа России выросло почти до 65,6 миллиона человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что прививки против гриппа сделали 55,2 миллиона россиян.

"В целом в стране привито более 65,59 миллиона человек (45,3% от численности населения)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на неделе с 25 ноября по 2 декабря в РФ регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный главным образом циркуляцией респираторных вирусов.