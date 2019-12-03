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РИА Новости

Хабаровчане, пострадавшие от паводка, начали покупать новые квартиры

05:39 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Четыре семьи, лишившиеся жилья во время паводка в Хабаровском крае, уже приобрели новые дома и квартиры, еще 17 семей регистрируют сделки, сообщает правительство региона во вторник.
Ранее сообщалось, что средства на это выделены из резервного фонда федерального правительства.
"Жители края, чьи квартиры и дома признаны не подлежащими восстановлению, начали заключать первые договоры на покупку нового жилья. Деньги напрямую собственники не получают, минсоцзащиты работает с продавцами жилья, оформляя сделки через МФЦ. Таким образом оплата прошла по четырем договорам на 8 миллионов 700 тысяч рублей. Жители края приобрели четыре жилых площади. На регистрации находятся еще 17 сделок", - говорится в сообщении.
В Комсомольске-на-Амуре пострадавшие купили две квартиры и один дом, еще один дом приобрели в Хабаровске.
Владельцам домов, нуждающихся после наводнения в капитальном ремонте, выплачивают компенсации, 100 собственников уже получили около 33,6 миллиона рублей, в учреждениях социальной защиты продолжают принимать заявления на выплаты.
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На 1 декабря в крае признали пострадавшими от паводка 913 жилых помещений, из них 402 считаются утраченными, а 511 нуждаются в капитальном ремонте.
"В регионе продолжают перечислять единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. Речь идет о трех суммах: 10 тысяч рублей в качестве разовой компенсации, 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из резервного фонда правительства России выделены 338 миллионов рублей, из средств правительства края – около 12 миллионов. Такую помощь в крае получили 28 тысяч 57 человек", - говорится в сообщении.
В Хабаровском крае из-за паводка был объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достигал 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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РоссияХабаровский крайОбщество
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