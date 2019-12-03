Хабаровчане, пострадавшие от паводка, начали покупать новые квартиры

ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Четыре семьи, лишившиеся жилья во время паводка в Четыре семьи, лишившиеся жилья во время паводка в Хабаровском крае , уже приобрели новые дома и квартиры, еще 17 семей регистрируют сделки, сообщает правительство региона во вторник.

Ранее сообщалось, что средства на это выделены из резервного фонда федерального правительства.

"Жители края, чьи квартиры и дома признаны не подлежащими восстановлению, начали заключать первые договоры на покупку нового жилья. Деньги напрямую собственники не получают, минсоцзащиты работает с продавцами жилья, оформляя сделки через МФЦ. Таким образом оплата прошла по четырем договорам на 8 миллионов 700 тысяч рублей. Жители края приобрели четыре жилых площади. На регистрации находятся еще 17 сделок", - говорится в сообщении.

Комсомольске-на-Амуре пострадавшие купили две квартиры и один дом, еще один дом приобрели в Хабаровске.

Владельцам домов, нуждающихся после наводнения в капитальном ремонте, выплачивают компенсации, 100 собственников уже получили около 33,6 миллиона рублей, в учреждениях социальной защиты продолжают принимать заявления на выплаты.

На 1 декабря в крае признали пострадавшими от паводка 913 жилых помещений, из них 402 считаются утраченными, а 511 нуждаются в капитальном ремонте.

"В регионе продолжают перечислять единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. Речь идет о трех суммах: 10 тысяч рублей в качестве разовой компенсации, 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из резервного фонда правительства России выделены 338 миллионов рублей, из средств правительства края – около 12 миллионов. Такую помощь в крае получили 28 тысяч 57 человек", - говорится в сообщении.