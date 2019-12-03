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РИА Новости

В Челябинской области горит Троицкая ГРЭС

05:28 03.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, где на площади 100 квадратных метров горит вертикальный кабель-канал, сильное задымление, сообщила пресс-служба МЧС России.
В 3.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Челябинской области поступило сообщение о выезде подразделений на тушение пожара на Троицкой ГРЭС. Пожару автоматически присвоили третий ранг.
Произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе.
Из цеха самостоятельно вышли восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
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"На территории цеха работают звенья газодымозащитной службы, горит вертикальный кабель-канал на площади 100 квадратных метров, наблюдается сильное задымление. Пожар не локализован, работы продолжаются. К месту оперативно направлены дополнительные силы, в том числе из областного центра", - говорится в сообщении.
Всего на ликвидации последствий пожара задействованы 82 человека и 25 единиц техники.
Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1,315 ГВт, установленная тепловая мощность – 210 Гкал.ч.
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МЧС РФЧелябинская областьПроисшествия
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