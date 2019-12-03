Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Шестеро пассажиров рейсового автобуса Шестеро пассажиров рейсового автобуса Сретенск Чита , упавшего с моста в Забайкальском крае, остаются в тяжелом состоянии, сообщается в официальной группе регионального минздрава в Facebook

Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу, в результате погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 пассажиров пострадали. Оперативники задержали предпринимателя, которого подозревают в нарушении правил перевозок.

"Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое. В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии находится одна женщина", - говорится в сообщении.

В настоящее время врачи решают вопрос о транспортировке в Читу пострадавшей из Нерчинской центральной районной больницы.