Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу, в результате погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 пассажиров пострадали. Оперативники задержали предпринимателя, которого подозревают в нарушении правил перевозок.
"Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое. В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии находится одна женщина", - говорится в сообщении.
В настоящее время врачи решают вопрос о транспортировке в Читу пострадавшей из Нерчинской центральной районной больницы.
Еще 11 человек получают лечение в краевой клинической больнице, один ребенок - в детской клинической больнице, один пассажир отказался от госпитализации.