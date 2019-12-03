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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

05:22 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае. Архивное фото
ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Шестеро пассажиров рейсового автобуса Сретенск - Чита, упавшего с моста в Забайкальском крае, остаются в тяжелом состоянии, сообщается в официальной группе регионального минздрава в Facebook.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу, в результате погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей, еще 19 пассажиров пострадали. Оперативники задержали предпринимателя, которого подозревают в нарушении правил перевозок.
"Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое. В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии находится одна женщина", - говорится в сообщении.
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В настоящее время врачи решают вопрос о транспортировке в Читу пострадавшей из Нерчинской центральной районной больницы.
Еще 11 человек получают лечение в краевой клинической больнице, один ребенок - в детской клинической больнице, один пассажир отказался от госпитализации.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеСретенскЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
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