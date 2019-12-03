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РИА Новости

СМИ: Китай может ограничить въезд для американских чиновников

05:01 03.12.2019
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© AP Photo / Xinhua, Li GangКитайские пограничники
Китайские пограничники
© AP Photo / Xinhua, Li Gang
Китайские пограничники. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Власти Китая рассматривают возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона относительно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявил главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Основываясь на том, что я знаю, с тех пор как конгресс США планирует принять закон, относительно Синьцзяна, Китай рассматривает визовые ограничения в отношении американских официальных лиц и конгрессменов, которые выступали с гнусными заявлениям относительно синьцзянского вопроса", - написал Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.

По его словам, власти Китая также могут запретить въезд в Синьцзян всем американцам с дипломатическими паспортами.
США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстремизации.
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
Вчера, 13:11Акценты
Получите – распишитесь: Китай ударит по США санкциямиОграничительные меры – это не трасса с единственно возможным направлением движения, по которой мчится огромный, сверкающий американский грузовик. Это улица с двусторонним движением и множеством перекрестков.
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КитайСШАВ мире
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