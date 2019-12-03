СМИ: Китай может ограничить въезд для американских чиновников

ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Власти Власти Китая рассматривают возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона относительно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявил главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Основываясь на том, что я знаю, с тех пор как конгресс США планирует принять закон, относительно Синьцзяна, Китай рассматривает визовые ограничения в отношении американских официальных лиц и конгрессменов, которые выступали с гнусными заявлениям относительно синьцзянского вопроса", - написал Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.

По его словам, власти Китая также могут запретить въезд в Синьцзян всем американцам с дипломатическими паспортами.

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям.