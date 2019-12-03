В Мексике началась третья ежегодная неделя российского кино

МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. В Мексике стартовала Неделя российских фильмов, в рамках которой со 2 по 8 декабря в кинозалах Мехико покажут девять российских фильмов 2018-2019 годов, отмеченных наградами международных фестивалей.

"Мы собрали разножанровую программу, чтобы представить российский кинопроцесс в его срезе. Есть и недавние фестивальные хиты, мелодрамы, фэнтези, анимация и короткий метр", - рассказала РИА Новости перед открытием Александра Жукова, программный директор дней российского кино в Мехико.

В программе 3-й Недели российского кино в Мехико - девять работ, включая семь игровых и один анимационный полнометражный фильм, а также короткометражная лента.

Одна из работ, мультфильм Станислава Соколова "Гофманиада", будет показана в кинозале музея Троцкого в Мехико.

"Впервые мы провели там показ в позапрошлом году, там есть небольшой кинозал. Интересно было провести его в месте, связанном с историей нашей страны, несмотря на неоднозначное восприятие в обществе этого деятеля, и это вышло удачно, директор музея, внук Троцкого, участвовал в нашем показе", - рассказала Жукова.

По словам художественного руководителя Недели российских фильмов Сергея Новожилова, мексиканским зрителем в массе движет любопытство, поскольку жители Латинской Америки имеют как правило очень смутное представление о жизни в России и тем более современном российском кино.