В Мексике началась третья ежегодная неделя российского кино

МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. В Мексике стартовала Неделя российских фильмов, в рамках которой со 2 по 8 декабря в кинозалах Мехико покажут девять российских фильмов 2018-2019 годов, отмеченных наградами международных фестивалей.
"Мы собрали разножанровую программу, чтобы представить российский кинопроцесс в его срезе. Есть и недавние фестивальные хиты, мелодрамы, фэнтези, анимация и короткий метр", - рассказала РИА Новости перед открытием Александра Жукова, программный директор дней российского кино в Мехико.
В программе 3-й Недели российского кино в Мехико - девять работ, включая семь игровых и один анимационный полнометражный фильм, а также короткометражная лента.
Одна из работ, мультфильм Станислава Соколова "Гофманиада", будет показана в кинозале музея Троцкого в Мехико.
"Впервые мы провели там показ в позапрошлом году, там есть небольшой кинозал. Интересно было провести его в месте, связанном с историей нашей страны, несмотря на неоднозначное восприятие в обществе этого деятеля, и это вышло удачно, директор музея, внук Троцкого, участвовал в нашем показе", - рассказала Жукова.
По словам художественного руководителя Недели российских фильмов Сергея Новожилова, мексиканским зрителем в массе движет любопытство, поскольку жители Латинской Америки имеют как правило очень смутное представление о жизни в России и тем более современном российском кино.
"Те, кто приходит, понимают, что это хорошее кино и искусство. Мы не привозим блокбастеры, хотя в этом году в программе есть "Черновик", в некотором смысле, блокбастер. Пытаемся привезти разножанровое кино и разновозрастных режиссеров - тех, кто уже состоялся как творческая личность и тех, кто только делает первые шаги в большом кино. Все же 90% современной российской кинопродукции - это фестивальное авторское кино. Срез такого кино мы привезли сюда", - добавил Новожилов.