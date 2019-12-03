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РИА Новости

Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

04:32 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСнежный циклон на Сахалине
Снежный циклон на Сахалине
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Снежный циклон на Сахалине. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек – РИА Новости. Паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком, из-за очередного циклона закрыта до четверга, сообщили во вторник РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.
Ранее МЧС объявил на вторник и среду штормовое предупреждение во всех 18 муниципальных образованиях региона.
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"С утра вторника морская переправа Холмск - Ванино закрыта из-за штормового предупреждения. До этого на материк ушел паром "Сахалин-10", и на этом до четверга движение дизель-электроходов приостановлено", - рассказал собеседник.
По его словам, непогоду "Сахалин-10" и "Сахалин-9" будут пережидать в порту Ванино.
"Окончательное решение по приему паромов в Холмске будет принято в среду", - заключил представитель пароходства.
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ВаниноСахалинРоссияХолмскПроисшествия
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