Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек – РИА Новости. Паромная переправа, соединяющая Паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком, из-за очередного циклона закрыта до четверга, сообщили во вторник РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.

Ранее МЧС объявил на вторник и среду штормовое предупреждение во всех 18 муниципальных образованиях региона.

"С утра вторника морская переправа Холмск - Ванино закрыта из-за штормового предупреждения. До этого на материк ушел паром "Сахалин-10", и на этом до четверга движение дизель-электроходов приостановлено", - рассказал собеседник.

По его словам, непогоду "Сахалин-10" и "Сахалин-9" будут пережидать в порту Ванино.