СМИ: ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

Мэсси посвятил большую часть своей карьеры изучению рода Романовых, является автором таких произведений как "Николай и Александра. Биография", "Екатерина Великая: Портрет женщины", "Петр Великий: Его жизнь и мир", "Романовы – финальная глава" и других. Его книга про Николая II и его жену Александру была экранизирована в Голливуде, фильм получил две премии "Оскар". В 1981 году Мэсси был награжден Пулитцеровской премией.