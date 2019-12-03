СМИ: ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его супругу Дебору Карл.
Сообщается, что Мэсси умер в понедельник в своем доме в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк. Причиной смерти писателя стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.
Мэсси посвятил большую часть своей карьеры изучению рода Романовых, является автором таких произведений как "Николай и Александра. Биография", "Екатерина Великая: Портрет женщины", "Петр Великий: Его жизнь и мир", "Романовы – финальная глава" и других. Его книга про Николая II и его жену Александру была экранизирована в Голливуде, фильм получил две премии "Оскар". В 1981 году Мэсси был награжден Пулитцеровской премией.
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