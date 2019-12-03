У участника операции по похищению Цемаха заметили нацистскую символику

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Журналист голландского издания RTL Йерун Аккерманс обнаружил нацистскую символику у украинского военнослужащего, который участвовал в операции по похищению экс-командира одного из подразделений "ПВО" Журналист голландского издания RTL Йерун Аккерманс обнаружил нацистскую символику у украинского военнослужащего, который участвовал в операции по похищению экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха . Соответствующий репортаж опубликован на сайте RTL

На ролике журналист берет интервью у военного по имени Дмитрий, который в ходе похищения Цемаха подорвался на мине и потерял ногу. При этом на кадрах видно, что на руках военнослужащего набиты татуировки с так называемой обратной свастикой и Черным солнцем, символом нацистского оккультизма. Кроме того, обратная свастика, а также эмблема СС изображены и на протезе мужчины.

Сам военный, комментируя свою символику, назвал "абсолютно ошибочным" мнение, что он является нацистом. Он добавил, что это "знаки, которые использовались его предками".

Цемах, которого в Гааге и Киеве считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, был похищен украинскими спецслужбами из своей квартиры в Снежном и вывезен на Украину в июне этого года. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Крушение рейса MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России расследует обстоятельства крушения , представила промежуточные итоги.

Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам данные радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако следователи эту информацию проигнорировали.