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РИА Новости

У участника операции по похищению Цемаха заметили нацистскую символику

03:50 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранец полка "Азов"
Новобранец полка Азов
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Новобранец полка "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Журналист голландского издания RTL Йерун Аккерманс обнаружил нацистскую символику у украинского военнослужащего, который участвовал в операции по похищению экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха. Соответствующий репортаж опубликован на сайте RTL.
На ролике журналист берет интервью у военного по имени Дмитрий, который в ходе похищения Цемаха подорвался на мине и потерял ногу. При этом на кадрах видно, что на руках военнослужащего набиты татуировки с так называемой обратной свастикой и Черным солнцем, символом нацистского оккультизма. Кроме того, обратная свастика, а также эмблема СС изображены и на протезе мужчины.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Вчера, 17:49
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Сам военный, комментируя свою символику, назвал "абсолютно ошибочным" мнение, что он является нацистом. Он добавил, что это "знаки, которые использовались его предками".
Цемах, которого в Гааге и Киеве считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, был похищен украинскими спецслужбами из своей квартиры в Снежном и вывезен на Украину в июне этого года. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

Крушение рейса MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
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Малайзия хочет, чтобы обнародовали все доказательства по MH17
Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России расследует обстоятельства крушения, представила промежуточные итоги.
Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам данные радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако следователи эту информацию проигнорировали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Владимир Цемах
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Экс-командир "ПВО ДНР" рассказал, что ему обещали за сведения о MH17
410368515
Обсудить 3
Владимир ЦемахГолландияДНРMH17. РасследованиеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Знаки использовались его предками? Ну и кончит так же, как его предки - на веревке! Традиции надо поддерживать!
3 декабря, 05:06
Зае Bees
3100000
Верно, на таких и пулю жалко тратить.
3 декабря, 05:38
eldeckel
2000000
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