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РИА Новости

Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды

03:42 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек – РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро наградил российского посла Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность, способствующую развитию страны.
Награда была вручена во время торжественной церемонии в президентском дворце, трансляция велась в Twitter Мадуро.
По словам президента, орден – это признание заслуг и благодарность послу России, на протяжении более десяти лет работы которого отношения двух стран переживают свое развитие.
"Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии… В этом году мы побьем рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство", - сказал Мадуро.
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Владимир ЗаемскийНиколас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
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