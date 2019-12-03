Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек – РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро наградил российского посла Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность, способствующую развитию страны.
Награда была вручена во время торжественной церемонии в президентском дворце, трансляция велась в Twitter Мадуро.
#EnVivo 📹 | Condecoración a Vladimir Fedorovich Zaemsky, Embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela.https://t.co/feq0VSHx83— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 декабря 2019 г.
По словам президента, орден – это признание заслуг и благодарность послу России, на протяжении более десяти лет работы которого отношения двух стран переживают свое развитие.
"Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии… В этом году мы побьем рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство", - сказал Мадуро.