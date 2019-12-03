Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды

Награда была вручена во время торжественной церемонии в президентском дворце, трансляция велась в Twitter Мадуро.

По словам президента, орден – это признание заслуг и благодарность послу России, на протяжении более десяти лет работы которого отношения двух стран переживают свое развитие.

"Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии… В этом году мы побьем рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство", - сказал Мадуро.