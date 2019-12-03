В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества

МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Масштабное отключение электричества произошло в Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле , оно может затронуть около двух миллионов человек.

"В 11.46 произошел сбой в работе Национальной электрической системы от Эль-Табласо до западного побережья Сулии, в результате чего несколько муниципалитетов, в том числе Маракайбо, остались без света. Corpoelec работает над выяснением и устранением причин", - написал в Twitter мэр Маракаибо.

Национальная Венесуэльская корпорация Corpoelec сообщила, что работники компании "самоотверженно и преданно трудятся для стабилизации ситуации" без указания причин и возможных сроков устранения неисправностей.

В районах, пострадавших от аварии в Венесуэле, проживают более 2 миллионов человек. Около двух месяцев назад столица штата также была обесточена на продолжительное время.

Причинами перебоев с электричеством в Венесуэле сторонние наблюдатели и аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.

После летних перебоев с электроснабжением в Каракасе министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои в электроснабжении на всей территории страны вызваны "электромагнитной атакой", направленной на основную гидроэнергетическую систему страны.