Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T03:40+0300
https://ria.ru/20191203/1561877792.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155288/47/1552884716_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_04c412406171f0dd302818dffc3e3c54.jpg
РИА Новости

В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества

03:40 03.12.2019
358
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле, оно может затронуть около двух миллионов человек.
"В 11.46 произошел сбой в работе Национальной электрической системы от Эль-Табласо до западного побережья Сулии, в результате чего несколько муниципалитетов, в том числе Маракайбо, остались без света. Corpoelec работает над выяснением и устранением причин", - написал в Twitter мэр Маракаибо.
Национальная Венесуэльская корпорация Corpoelec сообщила, что работники компании "самоотверженно и преданно трудятся для стабилизации ситуации" без указания причин и возможных сроков устранения неисправностей.
Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе
23 июля, 09:24Попытка госпереворота в Венесуэле
Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
В районах, пострадавших от аварии в Венесуэле, проживают более 2 миллионов человек. Около двух месяцев назад столица штата также была обесточена на продолжительное время.
Причинами перебоев с электричеством в Венесуэле сторонние наблюдатели и аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.
После летних перебоев с электроснабжением в Каракасе министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои в электроснабжении на всей территории страны вызваны "электромагнитной атакой", направленной на основную гидроэнергетическую систему страны.
В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.
001333
Обсудить 0
ВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Новорожденный
В Москве родились четверняшки
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Археологи показали эффективный метод изучения прошлого евразийцев
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии не видит оснований для отставки главы минобороны
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином
Маруся Зверобой
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что не пойдет на допрос
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский признался, что пробовал насвай
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
Астронавты заменили систему охлаждения альфа-спектрометра на МКС
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
фарфоровая статуэтка - премия Звезда Театрала
В Театре Вахтангова началась церемония вручения "Звезды Театрала"
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Снег в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Путин рассказал о результатах прошлых совещаний в Сочи
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
Лента новостейМолния