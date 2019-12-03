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Новое оружие России
2019-12-03T09:21+0300
https://ria.ru/20191203/1561877535.html
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РИА Новости

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"

03:14 03.12.2019 (обновлено: 09:21 03.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДесантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль"
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Десантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена", — добавил собеседник агентства.
Передача ВМФ запланирована на 2025 и 2026 годы.
Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что новые универсальные корабли-доки смогут нести 12-16 вертолетов. При этом пояснялось, что данный вертолетоносец не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
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5961042720
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Новое оружие РоссииМистральРоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
А зачем они нужны: денег мало из карманов налогоплательщиков выкачивается в карманы оружейных дельцов и олигархов, снабжающих подобные проекты сырьём и комплектующими?
3 декабря, 07:22
pproboinet
10101063
Что и где заложат не так важно и орать не стоит, а вот когда вступят в строй это другое дело.Да хватит мозг уже выносить всевозможными ,Что,Где,Когда.
3 декабря, 05:00
с старый прапор
18210025
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