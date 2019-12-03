Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"

Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что новые универсальные корабли-доки смогут нести 12-16 вертолетов. При этом пояснялось, что данный вертолетоносец не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.