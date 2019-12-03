Москвичи на новогодние праздники выбирают туры по Золотому кольцу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи на Москвичи на новогодние праздники в этом году выбирают пансионаты Подмосковья и туры по Золотому кольцу, из зарубежных направлений второй год подряд лидирует Турция, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"На первое место я бы поставила подмосковные пансионаты, дома отдыха и отели. Потому что в новогодние каникулы они заполнены на 90%. Объяснение этому очень простое - это рядом с Москвой, не нужна виза, можно спокойно поехать с детьми, нет акклиматизации", - сообщила собеседница.

Она также отметила, что в новогодние праздники достаточно сложно найти в Подмосковье приличный пансионат с хорошим обслуживанием и программой, так как все путевки раскупаются заранее.

На втором месте по популярности находятся туры по Золотому кольцу России, продолжила Осипова. Причины спроса на такие путевки те же, что и в подмосковные пансионаты.

"Привлекают эти города именно на новогодние праздники событийными мероприятиями, которых очень много", - сказала она.

Из зарубежных направление Осипова выделила Турцию, которая лидирует второй год подряд, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

"Как и обычно, Турция второй год подряд лидирует, далее Таиланд и Эмираты. Это то, куда едут москвичи, которые хотят не столько отметить Новый год, сколько использовать новогодние каникулы для отдыха в теплых странах", - пояснила Осипова.