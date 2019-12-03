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РИА Новости

Россияне рассказали о бесполезных корпоративных подарках

03:08 03.12.2019
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© Fotolia / KonstiantynНовогодние подарки
Новогодние подарки
© Fotolia / Konstiantyn
Новогодние подарки. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россияне назвали сувениры, алкоголь и косметику в числе самых бесполезных новогодних подарков от компании, а среди самых необычных респонденты вспомнили бочку меда, цемент и копченого гуся, показало исследование платформы "Mail.ru для бизнеса", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования, новогодние подарки от компании получают 74% россиян.
В этом году самым популярными подарками будут конфеты (34%), сувениры (21%), деньги (21%) и подарочные сертификаты (20%). Реже всего будут дарить алкоголь, косметику и парфюмерию, билеты в театр и книги. Большинство опрошенных (73%) сказали, что планируют потратить на подарки в среднем до 20 тысяч рублей.
Говоря о выборе подарков для партнеров, респонденты отметили, что поздравительный набор будет состоять из сувениров (37%), конфет (37%) и алкоголя (28%). Бюджет на эту статью расходов для 60% опрошенных также составит до 20 тысяч рублей.
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В ходе исследования респондентов попросили выбрать самые полезные и бесполезные корпоративные подарки к Новому году. Полезными россияне посчитали подарочные сертификаты (33%), деньги (30%), электронику или гаджеты (19%), билеты на концерт или в театр (19%), а также сертификаты на путешествия (17%).
Самыми бесполезными подарками респонденты назвали сувениры (33%), алкоголь (30%), косметику или парфюмерию (28%), фрукты (25%) и конфеты (24%). Говоря о необычных подарках от партнеров и коллег, респонденты назвали плед, рулетку, бочку меда, цемент, грелку, петарды, кубик Рубика, надувной матрас и копченого гуся.
В исследовании приняли участие 1,32 тысячи представителей компаний среднего и малого бизнеса на платформе "Mail.ru для бизнеса".
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Новый год—2020Mail.Ru GroupРоссияОбщество
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