Дэна Бруйетта утверждили на посту нового министра энергетики США

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Дэн Бруйетт утвержден сенатом Дэн Бруйетт утвержден сенатом США на посту министра энергетики.

За него в понедельник проголосовали 70 из 100 членов палаты.

Бруйетт сменит на этом посту Рика Перри , у которого он ранее работал заместителем. Пезидент США Дональд Трамп представил кандидатуру Бруйетта на утверждение сената после того, как Перри ушел в отставку.

Перри теперь намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри при этом отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".