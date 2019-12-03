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РИА Новости

Дэна Бруйетта утверждили на посту нового министра энергетики США

02:55 03.12.2019 (обновлено: 02:59 03.12.2019)
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© REUTERS / Rodrigo GarridoМинистр энергетики США Дэн Бруйетт
Министр энергетики США Дэн Бруйетт
© REUTERS / Rodrigo Garrido
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Дэн Бруйетт утвержден сенатом США на посту министра энергетики.
За него в понедельник проголосовали 70 из 100 членов палаты.
Бруйетт сменит на этом посту Рика Перри, у которого он ранее работал заместителем. Пезидент США Дональд Трамп представил кандидатуру Бруйетта на утверждение сената после того, как Перри ушел в отставку.
Перри теперь намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри при этом отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".
Перри упоминался в числе людей, которые по указанию Трампа контактировали в последние месяцы с украинскими чиновниками. Демократы обвиняют президента в том, что он пытался заставить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который сейчас намерен баллотироваться в президенты.
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Дэн БруйеттРик ПерриСШАВ мире
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