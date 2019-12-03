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РИА Новости

Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест

02:43 03.12.2019
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© REUTERS / Goran TomasevicАкция протеста против правительства Чили в Сантьяго
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
© REUTERS / Goran Tomasevic
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек - РИА Новости. Власти Чили на фоне протестов и падения экономической активности решили вложить 5,5 миллиарда долларов в создание 100 тысяч новых рабочих мест в 2020 году, сообщил министр финансов Игнасио Брионес.
Центральный банк Чили ранее сообщил о падении в октябре показателя экономической активности на 3,4% - это худший результат с июля 2009 года.
"Ожидаем, что цифры ноября также будут негативными.. Это говорит о том, что тысячи предприятий находятся в зоне риска... Поэтому основная задача сейчас - поддержать занятость", - сказал журналистам министр, чье заявление транслировал канал 24 Horas.
Ситуацию осложняют протесты, не прекращающиеся в стране больше месяца, кражи и нападения на коммерческие объекты.
"Наша социальная повестка оценивается в 5,5 миллиарда долларов... Ожидаем, что это приведет к созданию 100 тысяч новых рабочих мест в 2020 году", - сказал министр финансов.
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
26 ноября, 14:26
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Массовые протесты в Чили начались после повышения цен на метро. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В ноябре власти и оппозиция смогли прийти к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года. Действующая конституция была утверждена при диктаторе Аугусто Пиночете и не обеспечивала должного доступа к образованию и здравоохранению.
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ЧилиЭкономика
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