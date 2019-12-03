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РИА Новости

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

02:17 03.12.2019 (обновлено: 02:18 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаРезидент Comedy Club Тимур Батрутдинов
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "А поговорить".
"Если речь идет о меркантилизме", - сказал Батрутдинов, отвечая на вопрос ведущей о главной проблеме российских женщин. По его мнению, большинство россиянок являются меркантильными.
"И это может быть не явно и не сразу видно. Но, допустим, какое-то у меня общение с девушкой начинается, с намеком пока что, черновик отношений, и уже на третий день она просит денег, чтобы я закрыл ее долги, решил проблемы. Но я не жадничаю, конечно, закрываю этот долг, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро", — рассказал Батрутдинов.
При этом артист признался, что самой большой суммой, которую у него просили после трехдневного знакомства, были 100 тысяч рублей. При этом он добавил, что не винит девушек за подобное поведение.
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
30 ноября, 18:05
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
286856141973
Обсудить 14
Тимур БатрутдиновШоу-бизнесComedy Club ProductionРоссияОбщество
Популярные комментарии
Девушку ищи не в хороводе а на огороде !
3 декабря, 06:05
ffrolgohom
4210000
Хоть мне и не нравится эта персона и хотя я женщина, но я согласна с ним - не все, но БОЛЬШИНСТВО женщин рассматривают знакомство с мужчиной как источник безбедного существования.
3 декабря, 05:43
eldeckel
3510201
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