Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

"И это может быть не явно и не сразу видно. Но, допустим, какое-то у меня общение с девушкой начинается, с намеком пока что, черновик отношений, и уже на третий день она просит денег, чтобы я закрыл ее долги, решил проблемы. Но я не жадничаю, конечно, закрываю этот долг, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро", — рассказал Батрутдинов.