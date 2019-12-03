Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "А поговорить".
"Если речь идет о меркантилизме", - сказал Батрутдинов, отвечая на вопрос ведущей о главной проблеме российских женщин. По его мнению, большинство россиянок являются меркантильными.
"И это может быть не явно и не сразу видно. Но, допустим, какое-то у меня общение с девушкой начинается, с намеком пока что, черновик отношений, и уже на третий день она просит денег, чтобы я закрыл ее долги, решил проблемы. Но я не жадничаю, конечно, закрываю этот долг, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро", — рассказал Батрутдинов.
При этом артист признался, что самой большой суммой, которую у него просили после трехдневного знакомства, были 100 тысяч рублей. При этом он добавил, что не винит девушек за подобное поведение.
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