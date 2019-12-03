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РИА Новости

Российские ученые уточнят положение Южного магнитного полюса

01:03 03.12.2019 (обновлено: 02:13 03.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФ"Адмирал Владимирский"
Адмирал Владимирский
© Фото : Минобороны РФ
"Адмирал Владимирский". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские ученые, отправляющиеся во вторник в полугодовой кругосветный поход на гидрографическом судне ВМФ "Адмирал Владимирский", собираются уточнить местонахождение Южного магнитного полюса Земли, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова (ИПГ) Росгидромета Владимир Минлигареев.
"Экспедиция океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский", посвященная 200-летию открытия Антарктиды, начнется 3 декабря и продлится до июня 2020 года", - сказал он.
По его словам, по результатам объявленного в сентябре Русским географическим обществом конкурса и при участии и координации работ специалистами ИПГ сформирована геофизическая группа из представителей МГУ, ИЗМИРАН, АО "Южморгеология", а также разработана программа научных исследований.
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"Объединенная группа от МГУ, Росгидромета, РАН и Росгеологии проведет исследования характеристик магнитного поля Земли по пути следования судна из Кронштадта через Атлантический океан к Антарктиде и обратно через Индийский океан и Средиземное море, определение состояния степени ионосферной возмущенности в авроральной зоне", - отметил Минлигареев.
Он рассказал, что также планируется уточнить положение Южного магнитного полюса. "Хотя правильнее сказать магнитного полюса в Южном полушарии (по вхождениям магнитных линий - это Северный магнитный полюс), который в 60-х годах ХХ века переместился с материка (Земля Адели), прошел шельфовый ледник и сейчас находится в море Дюрвиля", - пояснил ученый.
Минлигареев добавил, что для исследований будет использовано современное оборудование участников экспедиции – феррозондовые и протонные магнитометры, инклинометры-деклинометры, комплекс радиотомографических измерений параметров ионосферы.
"Группа примет участие в проведении памятных мероприятий в портах захода и на станции Беллинсгаузен, посвященных 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна", - отметил ученый.
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Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов сообщил журналистам, что судно "Адмирал Владимирский" отправится в кругосветный океанографический поход из Кронштадта. За время похода по трем океанам судно совершит заходы в иностранные порты, среди которых Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Мессина, порт Виктория и Лимассол и многие другие.
По маршруту перехода запланирован большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, в том числе районе Антарктиды.
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РИА НаукаВладимир МинлигареевРоман МартовРосгидрометАнтарктидаРоссия
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