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РИА Новости

В московском районе Солнцево объявили карантин

00:57 03.12.2019 (обновлено: 10:33 03.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Krasovski Andrey / УтреннееСолнцево
Солнцево
CC BY-SA 2.0 / Krasovski Andrey / Утреннее
Солнцево. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Карантин ввели на территории района Солнцево на западе Москвы в связи с выявлением случая бешенства у дикого животного, документ опубликован на сайте мэра столицы.
После появления первых симптомов бешенство неизлечимо и смертельно.

"В связи с выявлением 29 ноября 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного на территории района Солнцево Западного административного округа города Москвы установить карантин до 30 января", — гласит распоряжение.

На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы района. Следить за соблюдением карантина будет комитет ветеринарии Москвы.
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