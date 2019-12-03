В московском районе Солнцево объявили карантин

"В связи с выявлением 29 ноября 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного на территории района Солнцево Западного административного округа города Москвы установить карантин до 30 января", — гласит распоряжение.

На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы района. Следить за соблюдением карантина будет комитет ветеринарии Москвы.