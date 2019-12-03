СМИ: Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.

США с 23 марта 2018 года ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Однако правительству президента Маурисио Макри удалось добиться послаблений для Аргентины – в августе прошлого года Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот. Приведенные в указах позиции относились к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.