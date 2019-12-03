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РИА Новости

СМИ: Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь

00:50 03.12.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoБуэнос-Айрес, Аргентина
Буэнос-Айрес, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Буэнос-Айрес, Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек - РИА Новости. Власти Аргентины начали переговоры с США по пошлинам на сталь и алюминий, сообщает агентство Telam со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
В частности министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори провел телефонный разговор с министром торговли США Уилбуром Россом.
Как утверждает агентство, переговоры ведутся на разных уровнях, чтобы найти решение проблемы.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Вчера, 16:13
Болсонару заявил, что может напрямую поговорить с Трампом о пошлинах
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.
США с 23 марта 2018 года ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Однако правительству президента Маурисио Макри удалось добиться послаблений для Аргентины – в августе прошлого года Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот. Приведенные в указах позиции относились к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.
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Уилбур РоссМаурисио МакриДональд ТрампАргентинаСШАЭкономика
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