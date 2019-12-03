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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

00:48 03.12.2019 (обновлено: 02:14 03.12.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 3 дек – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.
SDF 6 ноября объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции после того, как в октябре президент США Дональд Трамп объявлял о намерении вывести все войска из Сирии, а затем решил их оставить под предлогом защиты нефтяных месторождений.
"Сирийские демократические силы" совместно с международной коалицией завершили передислокацию в регионе Джазира (города Хасеке, Камышли, Дерик) и в Дейр-эз-Зоре, и продолжают совместную работу по выслеживанию "спящих ячеек" ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка – ред.)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя SDF Кино Габриэля.
Согласно заявлению, SDF и коалиция будут "защищать мирных жителей от террористических атак и охранять нефтяные и газовые месторождения в обозначенных регионах".
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил 12 ноября, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли сообщил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.
Трамп объявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом в Вашингтоне позднее заявили, что американские военные останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
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Война в СирииМарк ЭсперСирийские демократические силыВойна в СирииМарк МиллиДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСША
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