Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

SDF 6 ноября объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции после того, как в октябре президент США Дональд Трамп объявлял о намерении вывести все войска из Сирии, а затем решил их оставить под предлогом защиты нефтяных месторождений.

"Сирийские демократические силы" совместно с международной коалицией завершили передислокацию в регионе Джазира (города Хасеке, Камышли, Дерик) и в Дейр-эз-Зоре, и продолжают совместную работу по выслеживанию "спящих ячеек" ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка – ред.)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя SDF Кино Габриэля.

Согласно заявлению, SDF и коалиция будут "защищать мирных жителей от террористических атак и охранять нефтяные и газовые месторождения в обозначенных регионах".

Глава Пентагона Марк Эспер заявил 12 ноября, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли сообщил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.

Трамп объявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом в Вашингтоне позднее заявили, что американские военные останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".