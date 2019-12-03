СМИ: республиканцы отвергли обвинения демократов по импичменту

Демократы уже во вторник могут представить свой доклад, на основании которого собираются проголосовать по импичменту Трампу и передать дело в сенат.

Однако у республиканцев уже готов 123-страничный документ с последовательным опровержением доводов демократов, уточняет телеканал.

"Представленные улики не доказывают какие-либо из обвинений демократов, и никто из свидетелей со стороны демократов не показал, чтобы у него были свидетельства взятки, вымогательства или каких-либо других тяжких преступлений", - цитирует телеканал республиканский доклад.

Республиканцы также не усматривают ничего "по сути неправильного" в действиях администрации Трампа в отношении Украины и детально оправдывают политику администрации по этому вопросу. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политических услуг в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.