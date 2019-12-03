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РИА Новости

СМИ: республиканцы отвергли обвинения демократов по импичменту

00:40 03.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США подготовили ответ на еще не опубликованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу и отвергли обвинения в адрес главы государства, сообщил телеканал Fox News.
Демократы уже во вторник могут представить свой доклад, на основании которого собираются проголосовать по импичменту Трампу и передать дело в сенат.
Однако у республиканцев уже готов 123-страничный документ с последовательным опровержением доводов демократов, уточняет телеканал.
"Представленные улики не доказывают какие-либо из обвинений демократов, и никто из свидетелей со стороны демократов не показал, чтобы у него были свидетельства взятки, вымогательства или каких-либо других тяжких преступлений", - цитирует телеканал республиканский доклад.
Республиканцы также не усматривают ничего "по сути неправильного" в действиях администрации Трампа в отношении Украины и детально оправдывают политику администрации по этому вопросу. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политических услуг в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.
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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
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