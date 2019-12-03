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РИА Новости

Додон считает, что власти США выдадут беглого олигарха Плахотнюка

00:36 03.12.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что власти США могут выдать олигарха Владимира Плахотнюка молдавским правоохранительным органам.
"У меня есть неподтвержденная документально информация, что Плахотнюк находится на территории США. Я уверен, что США готовы будут выдать Плахотнюка, как только будет направлен соответствующий запрос", - сказал Додон в эфире местного телеканала TV8.
Президент пояснил, что на сегодняшний день не до конца ясна ситуация с объявлением Плахотнюка в международный розыск.
"Национальный антикоррупционный центр месяц-полтора назад передал дело Плахотнюка в местный офис Интерпола, по моим данным, информацию дальше передали в официальный офис Интерпола в Лионе, информации о том, был ли объявлен Плахотнюка в розыск, у нас нет. С этим нужно разобраться", - отметил Додон.
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро
При этом местонахождение самого Плахотнюка на сегодняшний день неизвестно. Он покинул страну в начале июня, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, а 30 июля отказался от мандата депутата.
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