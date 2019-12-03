Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock, свидетельствуют данные реестра запрещенной информации.

В реестре указанно, что по решению Генпрокуратуры от 13 ноября ограничивается доступ к одной из страниц сайта. Также там говорится об ограничении доступа к страницам сайта Shutterstock по решению Роспотребназора от 7 октября.

Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации" (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).

При этом ряд интернет-операторов блокируют доступ ко всему сайту фотобанка. Как ранее поясняли в Роскомнадзоре, недоступность всего сайта при блокировании отдельных страниц может говорить о том, что ресурс использует шифрованный протокол https://, который не позволяет операторам закрывать доступ к отдельным страницам сайта.

В пресс-службе Роскомнадзора пока не удалось получить комментарий.