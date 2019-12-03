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РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

00:45 03.12.2019 (обновлено: 04:39 03.12.2019)
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock, свидетельствуют данные реестра запрещенной информации.
В реестре указанно, что по решению Генпрокуратуры от 13 ноября ограничивается доступ к одной из страниц сайта. Также там говорится об ограничении доступа к страницам сайта Shutterstock по решению Роспотребназора от 7 октября.
Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации" (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).
При этом ряд интернет-операторов блокируют доступ ко всему сайту фотобанка. Как ранее поясняли в Роскомнадзоре, недоступность всего сайта при блокировании отдельных страниц может говорить о том, что ресурс использует шифрованный протокол https://, который не позволяет операторам закрывать доступ к отдельным страницам сайта.
В пресс-службе Роскомнадзора пока не удалось получить комментарий.
В Shutterstock сообщили агентству Рейтер, что запрещенный контент уже удален, и компания "продолжает работать со службой (Роскомнадзором), чтобы удалить с сайта миниатюры этих изображений в режиме предпросмотра".
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
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