ФБР назвало российские приложения "контрразведывательной угрозой"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". Об этом говорится в письме бюро, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

В июле Шумер послал письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что FaceApp может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, которая частично связана с "правовыми механизмами, позволяющими правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, бюро утверждает, что российские власти якобы "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

ФБР называет примером таких приложений FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab и получившее широкую популярность в этом году.

В июле Wireless Lab опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в "облаке", загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.