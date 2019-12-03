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РИА Новости

ФБР назвало российские приложения "контрразведывательной угрозой"

00:29 03.12.2019 (обновлено: 11:10 03.12.2019)
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© AP Photo / Jenny KaneПриложение FaceApp на экране смартфона
Приложение FaceApp на экране смартфона
© AP Photo / Jenny Kane
Приложение FaceApp на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". Об этом говорится в письме бюро, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.
В июле Шумер послал письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что FaceApp может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
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В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, которая частично связана с "правовыми механизмами, позволяющими правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, бюро утверждает, что российские власти якобы "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.
ФБР называет примером таких приложений FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab и получившее широкую популярность в этом году.
В июле Wireless Lab опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в "облаке", загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что FaceApp безопасно для пользователей, а утверждения американского сенатора — новый повод для обвинений в адрес России.
Приложение FaceApp на экране смартфона
30 июля, 11:12
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8942988850
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ФБРЧак ШумерРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А во тут на воре и шапка горит - знают о чем беспокоиться, т.к. сами давно уже данные пользователей воруют. Теперь и мы у американцев кое-что стащим.
3 декабря, 02:17
Владимир П.
801431034
Вообще то США, как страна, несёт «потенциальную контрразведывательную угрозу» для всего Мира.
3 декабря, 04:05
Юрий Иванов
101200025
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