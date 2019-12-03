Премьер Молдавии не видит оснований для отставки главы минобороны

Блок ACUM 29 ноября зарегистрировал в парламенте резолюцию об отзыве Виктора Гайчука с поста министра обороны, обвинив его в поддержке агрессии против Украины. Авторы резолюции сообщают, что через несколько дней после того, как Гайчук стал министром обороны, в интернете появилось видео, на котором он "ставит в пример Национальной армии Молдавии сепаратистские и неконституционные военные силы Донбасса". Согласно местному законодательству, после регистрации резолюции Постоянное бюро парламента должно решить в течение 14 дней, когда вынести ее на обсуждение.