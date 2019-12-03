Премьер Молдавии не видит оснований для отставки главы минобороны

Блок ACUM 29 ноября зарегистрировал в парламенте резолюцию об отзыве Виктора Гайчука с поста министра обороны, обвинив его в поддержке агрессии против Украины. Авторы резолюции сообщают, что через несколько дней после того, как Гайчук стал министром обороны, в интернете появилось видео, на котором он "ставит в пример Национальной армии Молдавии сепаратистские и неконституционные военные силы Донбасса". Согласно местному законодательству, после регистрации резолюции Постоянное бюро парламента должно решить в течение 14 дней, когда вынести ее на обсуждение.
"Слова министра были вырваны из контекста, он явно заявил, что уважает территориальную целостность Украины и международное законодательство, я верю господину Гайчуку. А действия оппозиции надуманны ", - сказал Кику в эфире телеканала TVR Moldova.
По словам премьера, заявления министра были неправильно интерпретированы, сам Гайчук не поддерживает идеи сепаратизма.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду, 13 ноября Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании 14 ноября парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.