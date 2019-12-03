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РИА Новости

В Белгороде открылся первый ресторан со слабовидящими официантами

08:00 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ФомичевВинные бокалы в ресторане
Винные бокалы в ресторане
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА 3 дек — РИА НОВОСТИ. Теперь в Белгороде можно поужинать в полной темноте. Новый ресторан открылся в рамках программы развития социального предпринимательства.
Гидами-проводниками внутри помещения, а также официантами там работают незрячие и слабовидящие белгородцы. Оказавшись в кромешной тьме, посетители ресторана могут опираться только на свои осязание и слух, а гиды помогают им ориентироваться, подобно тому, как в обычное время люди помогают им на улицах города.

Когда поступило предложение о работе, я сразу согласился. Это новый жизненный опыт. Сегодня у нас первый рабочий день, дебют, и мы немного волнуемся. Весь ноябрь у нас шла стажировка: мы учились ориентироваться в пространстве, взаимодействовать друг с другом. Могу сказать, что сейчас мы полностью готовы к работе", – рассказал Андрей Горбатенко, гид-проводник ресторана.

Все гиды-проводники ресторана отмечают, что работа позволила им вырваться из изоляции, получать удовольствие от общения с коллегами и окружающими людьми. Сотрудники ресторана будут работать посменно. На работу они добираются самостоятельно, а по окончании рабочего дня их будут развозить по домам.
Владельцы ресторана планируют в дальнейшем проводить в нем музыкальные и поэтические вечера в абсолютной темноте.
"Мы возмещаем работодателям затраты на оборудование рабочих мест для инвалидов, с 2018 года способствуем конкурентоспособности инвалидов в малом бизнесе, мотивируем наставников и считаем эти направления эффективными. Для нас самое главное – чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья закреплялись на рабочих местах, были адаптированы в обществе, чувствовали себя необходимыми и имели возможность общаться с людьми", – отметила заместитель начальника управления по труду и занятости Белгородской области Анна Бадо.
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